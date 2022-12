Successo per "Ruote nella Storia" a Rende

Lo scorso settembre l'Automobile Club Cosenza ha organizzato l'edizione 2022 di "Ruote nella Storia", con la collaborazione del Club ACI Storico "Historic Club di Castrovillari".

"Ben 130 partecipanti e 45 veicoli sono i numeri di un successo fuori da ogni previsione che ha portato a Rende auto straordinarie, regalando ai cittadini un salto nel tempo unico nel suo genere", si legge in una nota dell'Ac. Il percorso che si è snodato tra le chiese del centro di Rende, toccando il Museo Civico e la pinacoteca, il Castello Normanno con la collezione di arte contemporanea Bilotti, "è servito a sugellare il binomio che cultura e motorismo storico insieme sono un ottimo format per attrarre turisti da ogni parte d'Italia, valorizzando i centri più belli della regione Calabria". Nel corso dell'evento un premio speciale per l'auto più anziana: una Fiat Balilla del 1934. Premio Youngtimer, invece, per la Ferrari Mondial di colore bianco e per tutti i giovani partecipanti.

"Siamo molto soddisfatti per la risposta che questo evento ha avuto anche fuori dai nostri soliti confini territoriali. Segno inequivocabile che la strada intrapresa è quella giusta: unire motori e scoperta dei borghi del territorio, valorizzando la cultura, l'enogastronomia e la storia che ci appartiene", ha dichiarato il presidente dell'Automobile Club Cosenza, Ernesto Ferraro, secondo cui "è davvero una formula vincente sulla quale vogliamo continuare ad investire anche nel 2023 per nuovi ed esaltanti eventi che hanno alla base le auto storiche, la loro bellezza e tutto ciò che rappresentano per la cultura e l'economia dell'Italia".