Porsche: all'asta raro esemplare di Carrera GT

La Porsche Carrera GT è una delle ultime supercar senza troppe concessioni all'elettronica, definita da molti come l'ultima delle sportive "analogiche".

Proposta unicamente con un cambio manuale a 6 marce accoppiato ad un motore V10 aspirato, offriva la possibilità di una guida a cielo aperto, e fu realizzata in pochi esemplari. Uno dei 644 venduti in America è pronto per essere battuto all'asta di RM Sotheby's, a Phoenix, Arizona, il prossimo 26 gennaio, senza prezzo di riserva.

Il costo d'acquisto previsto dovrebbe arrivare ad oltre un milione e 300mila euro, ma potrebbe anche salire di molto.

D'altra parte, l'esemplare in questione non ha percorso nemmeno 21mila km, la carrozzeria con livrea Seal Grey è praticamente intatta, così come la selleria interna in pelle con una colorazione definita terracotta.

L'auto presenta anche un set di borse da viaggio nella stessa colorazione dei rivestimenti dell'abitacolo. Inoltre, sarà venduta con un telo originale per conservarla al meglio. .