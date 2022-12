In viaggio all'insegna del lusso con il Gmc Bus Motorhome

Da veicolo destinato al trasporto militare a motorhome di lusso. Il mezzo in questione è un Gmc Bus Motorhome del 1965, che nel mese di gennaio sarà messo all'asta da Mecum.

Il classico ma lussuoso camper su ruote ha iniziato la vita come un autobus per il trasporto delle truppe alla Fort Ord Army Base a Monterey Bay in California nel 1965. Dopo il suo periodo di servizio, l'autobus è stato venduto e trasformato dal suo proprietario in veicolo civile destinato a tutt'altro uso.

In particolare, la trasformazione del veicolo ha avuto come protagonista il nuovo motore sei cilindri da 8.9 litri Cummins ISL-350, accoppiato ad una trasmissione automatica a sei velocità Allison. In aggiunta, il bus è anche dotato di controllo elettronico della velocità di crociera, di un sistema di livellamento e cerchioni in alluminio lucidato, vestiti con pneumatici Michelin.

L'interno è tutto all'insegna del comfort, con mobili in legno Koa, un bar, un bagno con wc e doccia separata, un angolo cottura con quattro fuochi e forno, un frigorifero, la macchina del ghiaccio, un sistema di aspirazione centrale, due televisori con sistema audio Bose e altoparlanti Boston Acoustics. Non manca una parabola per la Tv satellitare.

Sul tetto anche un pannello solare, pensato per aiutare a fornire energia anche al condizionatore d'aria Polaris.