Smog: Torino, semaforo ancora arancione blocca diesel Euro 5

Non migliora la situazione dell'inquinamento a Torino. In base ai dati previsionali forniti oggi dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte viene dunque confermato il colore arancione del semaforo anti smog fino a martedì 27 dicembre compreso, prossimo giorno di controllo. Le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sono però automaticamente sospese nei giorni 25, 26 dicembre.

Il livello 1 prevede lo stop dalle 8 alle 19 dei diesel fino agli Euro 5 per il trasporto persone e fino agli Euro 4 per il trasporto merci.