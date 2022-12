Ritrovata intatta Ferrari GT Pininfarina Cabriolet del 1962

Davvero esclusivo, anche se un po' costoso (1.275.000 dollari), il regalo di Natale che Peter Kumar del sito specializzato Usa gullwingmotorcars.com fa ai collezionisti di Ferrari: una 250 GT Serie II Pininfarina Cabriolet telaio 3051 del 1962 che potrebbe essere l'ultimo esemplare non restaurato rimasto sulla terra, essendo il 152/mo su un totale di 200 unità costruite a Maranello.

Immatricolata a Milano e intestata a una persona residente in Brianza, questa splendida Ferrari 'scoperta' originariamente verniciata in Blu Scuro originale con interni in pelle rossa (ancora presenti) venne venduta nel 1970 al secondo proprietario, che la esportò nel 1971 a New York.

Oggi, dopo essere rimasta per quasi mezzo secolo in un garage - fortunatamente ben mantenuta e rivista periodicamente - questa fantastica 250 GT Serie II Pininfarina Cabriolet è pronta per tornare sul mercato ed avviarsi verso un meritato restauro. E' accompagnata dal suo kit attrezzi, da un set di quattro nuovi cerchi a raggi Borrani e da un set aggiuntivo di paraurti ricromati oltre che dalle copie dei documenti di immatricolazione italiani e una perizia dell'esperto elvetico Marcel Massini, considerato uno dei maggiori valutatori di Ferrari d'epoca. La 250 GT Cabriolet è considerata da molti la quintessenza delle 'scoperte' del Cavallino e nonostante il prezzo richiesto da gullwingmotorcars.com rimane anche un interessante e sicuro investimento perché le quotazioni di questa serie arrivano a sfiorare i 6-7 milioni di dollari.