Hennessey Venom 1000 Mustang GT500: l'abete è il più veloce

Una Hennessey Venom 1000 derivata dalla Mustang GT500 è servita a stabilire un nuovo impressionante record nella singolare sfida al trasporto più veloce di un albero di Natale sul tetto della macchina.

Sul Continental Tire Proving Grounds in Texas - nel corso del tradizionale appuntamento Christmas Tree Run organizzato dal tuner americano Hennessey - la vettura ha toccato i 308,99 km/h, ben oltre ai limiti raggiunti nelle precedenti edizioni dell'insolita sfida.

Come testimonia il video disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=6nGaTmqM3V4) il pilota professionista Spencer Geswein ha spinto la Venom 1000 Mustang GT500 omologata per la strada fino di 192 mph (appunto 308,99 km/h) e staccando di ben 9 miglia il record ottenuto nell'edizione 2021 con un'Audi RS 6 Avant che aveva viaggiato con l'abete sul tetto.

Il primo record era stato ottenuto nel 2017 con una Dodge Challenger Hellcat Widebody che aveva toccato le 124 mph (280 km/h) ed era stato migliorato solo nel 2019 quando una Jeep Trackhawk HPE1000 ha raggiunto 181 mph (291,29 km/h). E l'anno scorso, Hennessey aveva superato il valore di 183 mph (294,51) con un'Audi RS 6 Avant.