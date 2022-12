F1: Andrea Stella (McLaren) premiato dal Comune di Orvieto

L'ingegnere orvietano Andrea Stella, recentemente nominato Team Principal della scuderia McLaren, è stato premiato dal Comune di Orvieto per i suoi meriti sportivi. A consegnargli il riconoscimento nella sala consiliare sono stati il sindaco, Roberta Tardani e l'assessore allo sport, Carlo Moscatelli. Presenti anche il presidente della cronoscalata "La Castellana", Luciano Carboni, e don Danilo Innocenzi, parroco di Sferracavallo, il quartiere di Orvieto dove Stella è cresciuto e dove vive la sua famiglia.

"Orvieto e le mie origini hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera ed è un onore poter portare il nome della mia città in giro per il mondo", ha detto Stella durante il suo intervento.

"Era da tempo - ha affermato il sindaco - che insieme all'assessore Moscatelli avevamo immaginato un momento pubblico per rendere omaggio alla carriera di Andrea Stella e il destino ha voluto che siamo arrivati nel momento in cui ha ottenuto la promozione a Team Principal di una delle più prestigiose scuderie automobilistiche quale è la McLaren". "Crediamo - ha aggiunto Tardani - che Andrea possa essere la testimonianza di come attraverso la passione, l'impegno e la dedizione si possono raggiungere grandi traguardi e i nostri giovani, che spesso sono costretti a lasciare la città per motivi di studio e di lavoro, possono vedere in lui un esempio di come si può arrivare a grandi risultati e importanti palcoscenici anche partendo da un paese di provincia e rimanendo attaccati alle proprie origini".