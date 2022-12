Audi rinnova partnership con Madonna di Campiglio

Rispetto per l'ambiente, passione per la montagna e voglia di superare i propri limiti per creare sempre le migliori performance sostenibili: questo è ciò che accomuna Audi e Madonna di Campiglio. Una partnership lunga 10 anni che si è rinnovata in occasione della gara in notturna della 3Tre, la suggestiva tappa di slalom maschile della Audi FIS Ski World Cup.

Ai piedi della leggendaria pista, Massimo Faraò, Direttore Marketing Audi Italia, Tullio Serafini, Presidente APT di Madonna di Campiglio e Matteo Bonapace, Direttore Generale APT Madonna di Campiglio hanno celebrato il momento riconfermando il loro impegno nel perseguire la stessa strada verso un futuro più sostenibile.