Due microcar elettriche per la polizia locale di Ravenna

Consentiranno spostamenti veloci e a basso impatto ambientale. E permetteranno agli agenti della polizia locale di Ravenna di presidiare e intervenire più efficacemente in aree pedonali e densamente frequentate, anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. Si tratta di due nuove microcar elettriche ecosostenibili presentate questa mattina alla città nella centralissima piazza del Popolo insieme agli altri mezzi ecosostenibili già in dotazione alla Municipale tra auto, segway e biciclette a pedalata assistita. Dotate di defibrillatore, le due microcar - si legge in una nota - rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso di rinnovamento dei servizi e dei mezzi pubblici avviato dall'amministrazione comunale in un'ottica di sempre maggiore sostenibilità ambientale e vicinanza ai cittadini. Sono state acquistate grazie a un contributo della Regione in seguito alla candidatura del Comune romagnolo per il progetto di servizi di prossimità.