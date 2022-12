AC Cobra GT Roadster: ecco la prima immagine

La AC Cobra rivivrà nel 2023 attraverso le forme della AC Cobra GT Roadster, che proietta l'iconico modello verso il futuro; intanto, il costruttore AC Cars alimenta l'attesa con un'immagine diffusa in rete.

La scoperta dal gusto retrò, indosserà un vestito in materiale composito e fibra di carbonio, e sarà realizzata su un telaio space frame in alluminio, combinando lo stile senza tempo del modello originale alle necessità di sicurezza e guidabilità di un'auto moderna. L'abitacolo dell'AC Cobra GT Roadster offrirà il giusto comfort per i lunghi viaggi grazie al climatizzatore, agli alzacristalli elettrici, ed al tetto rigido removibile.

A livello di propulsori, inizialmente sarà disponibile un V8 5.0 Ford Coyote sovralimentato da 663 CV e 790 Nm di coppia massima, che potrà essere abbinato ad un cambio manuale a 6 marce o automatico a 10 rapporti. Con un peso di 1.400 kg, lo scatto da 0 a 100 km/h verrà coperto in 3,8 secondi, mentre la velocità massima toccherà i 279 km/h. Ma si tratta di dati del modello pre-serie che potrebbero essere aggiornati nel prossimo futuro.