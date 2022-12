Week-end di soddisfazioni per i piloti tesserati ACI Salerno

Il week-end del 17 e 18 dicembre è stato ricco di soddisfazioni per l'Automobile Club Salerno. La squadra di piloti con tessera ACI e licenza sportiva rilasciata dall'ente si è distinta in tutte le competizioni in cui ha preso parte.

Alla Finale Trofei d'Italia Slalom vittoria di Gruppo e Classe per Marcello Bisogno e Mauro Paolillo, mentre nel circuito Internazionale Napoli - Sarno top five nella Classifica Assoluta per Eugenio Barbone. Trionfo assoluto al 18° Super Master Racing 2022 Auto, nel Campionato Turismo e GT, per Sabatino di Mare, seguito sul terzo gradino del podio da Pasquale Coppola. Ancora a Sarno, per lo Sport e Formula, secondo e terzo posto della Classifica Generale conquistati rispettivamente da Michele Esposito e Danny Molinaro.

"Una grande occasione per l'Automobile Club Salerno", si legge in una nota dell'ente. Il presidente Vincenzo Demasi, il direttore Giovanni Caturano e il fiduciario provinciale Antonio Milo hanno voluto formulare "a tutti i piloti, ai navigatori, ai componenti delle squadre corse, agli ufficiali di gara, a tutti gli appassionati del nostro magnifico sport automobilistico, il più caloroso augurio per le prossime festività natalizie e per un 2023 ancor più ricco di soddisfazioni e di risultati".