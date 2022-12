Motor Valley Accelerator cerca nuove startup innovative

Il Motor Valley Accelerator - il programma italiano di accelerazione per aziende innovative nel settore mobility ed automotive - arriva al terzo anno di attività e fino al 29 gennaio 2023 è possibile inviare le candidature aperte a startup che operano in ambito elettrificazione, connettività e digitalizzazione dei veicoli, mobilità autonoma e sostenibile, motorsport. L'acceleratore mobility della rete nazionale Cdp-Cassa depositi e prestiti ha sede a Modena, nel cuore della Motor Valley: è gestito da Crit insieme a Plug&Play, ed ha come investitori anche la Fondazione di Modena e Unicredit. Come già avvenuto per le due precedenti edizioni, anche la terza selezione mira ad identificare le migliori startup italiane (o disponibili a trasferire la propria sede in Italia) del settore automotive e mobility. Le idee imprenditoriali che saranno selezionate riceveranno un investimento pre-seed di 100mila euro (di cui una parte in servizi di accelerazione) e potranno accedere a un percorso di formazione tramite workshop settimanali e ad una rete di mentor di alto livello. Crit è una società privata con sede a Vignola nata nel 2000 che supporta le imprese nei percorsi di innovazione di processo e di prodotto, favorendo il trasferimento di conoscenze tecnologiche tra le aziende socie.