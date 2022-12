Lamborghini: 3 serie per il Super Trofeo

Lamborghini compie 60 anni nel 2023 e, per celebrare un anniversario così importante, il Super Trofeo si svolgerà attraverso tre serie in quattro continenti, 18 appuntamenti prima delle Grand Finals presso l'autodromo di Vallelunga, in provincia di Roma.

Il Lamborghini Super Trofeo Europa farà per la prima volta tappa in un week end ACO (Automobile Club de l'Ouest), in occasione del primo dei sei doppi appuntamenti in programma a inizio maggio a Imola, nello stesso fine settimana dell'European Le Mans Series.

Nei weekend successivi, le Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 si sfideranno su altri tracciati storici, come quello di Spa-Francorchamps, in programma dal 29 giugno al 1 luglio.

Chiuderanno la stagione a Vallelunga quando ci saranno anche le Grand Finals, dove convergeranno anche le vetture del Lamborghini Super Trofeo Asia e Nord America.

La serie nordamericana, dopo avere fatto registrare il record di 36 vetture al via nel 2022, ha confermato la propria partnership con l'IMSA, nel cui contesto si svolgeranno i primi cinque appuntamenti su altrettanti circuiti storici. Il via a metà maggio a Laguna Seca, in California. A settembre la novità di Indianapolis e, a novembre, l'epilogo a Vallelunga.

Inoltre, dopo tre anni di assenza, il Lamborghini Super Trofeo Asia torna con 6 tappe tutte da correre. La prima è prevista per inizio maggio sul circuito di Sepang.

A giugno il monomarca continentale approderà in Australia per la prima volta nella storia.

Ad agosto un'altra novità, quella dell'Everland Speedway, nella Corea del Sud, mentre l'ultimo appuntamento si concretizzerà nello stesso fine settimana delle Grand Finals, a Vallelunga.

Il circuito romano ospiterà per la terza volta le Finali Lamborghini, le altre due occasioni furono nel 2013 e nel 2018.