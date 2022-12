Fuso NomadPro, concept di cellula abitativa mobile open air

Gli anni della pandemia hanno fatto scoprire come il lavorare in posti diversi da quelli abituali - cioè in remoto da casa, da una caffetteria ed anche da un luogo all'aperto - non solo sia possibile ma faccia bene alla salute e in molti casi anche all'umore.

Partendo da queste constatazioni i designer della nipponica Fuso, azienda che fa parte di Daimler Truck, hanno ideato il concept NomadPro, un allestimento furgonato davvero versatile che mira ad offrire a impiegati, liberi professionisti e creativi un ambiente di lavoro itinerante più confortevole.

Come spiega un video di Fuso disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=_RHcS2vELyk) NomadPro si basa sull'autocarro leggero Canter ed è destinato a consentire un lavoro flessibile e mobile - anche in totale contatto con la natura - grazie all'applicazione sul telaio cabinato di serie di una furgonatura isolata e coibentata che è completamente arredata.

Il layout offre un ufficio con due postazioni di lavoro, grandi monitor, scrivania, armadi e una piccola cucina, ma è trasformabile alla fine di una giornata di lavoro, in una comoda camera con letto matrimoniale.

Per i mobili e i pavimenti sono stati utilizzati materiali naturali confortevoli come il bambù e il legno chiaro. Le pareti laterali della sovrastruttura hanno una porta d'ingresso e finestre. Una delle caratteristiche più interessanti, tuttavia, è costituita dalla fiancata destra, che si ripiega su e giù e può quindi essere aperto completamente, per lavorare (o rilassarsi) a contatto con la natura. .