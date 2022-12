Anas: bandite gare per 400 milioni per lavori di manutenzione

Prosegue "l'impegno" Anas (Gruppo Fs) nell'aumentare la sicurezza della propria rete. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 2 bandi di gara, per un totale di 400 milioni di euro, per un totale di 10 lotti, per attività di manutenzione programmata. Lo rende noto la società. Nel dettaglio, gli accordi quadro, di durata biennale, riguardano: un bando (GU n. 148 del 19 dicembre 2022) per lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte (ponti e viadotti) del valore complessivo di 250 milioni di euro (in totale 5 lotti da 50 milioni di euro), così suddivisi per ciascuna delle Strutture territoriali: Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia (lotto 1); Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche (lotto 2); Lazio, Abruzzo e Molise, Puglia (lotto 3); Campania, Basilicata, Calabria (lotto 4); Sicilia, Sardegna (lotto 5).

E un bando (GU n. 149 di oggi) per la produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera Anas Ndba per le configurazioni di spartitraffico e bordo ponti per un valore complessivo di 150 milioni di euro (30 milioni di euro per ciascuno dei cinque lotti: Nord, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna).