Smog: Torino, da domani fermi i diesel fino a Euro 5

Dopo alcuni giorni di semaforo bianco, peggiora nuovamente l'aria a Torino e da domani scatta ancora una volta il semaforo arancione, ovvero il livello 1, che prevede, in aggiunta alle limitazioni strutturali, lo stop dalle 8 alle 19 dei veicoli diesel fino agli Euro 5 per il trasporto di persone. I dati previsionali forniti oggi dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di polveri sottili (pm10) nell'aria per tre giorni consecutivi.

Il provvedimento è previsto al momento per domani e mercoledì, giorno della nuova rilevazione dei dati. Con l'attivazione del livello 1 si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti, ovvero una scatola nera che calcola i chilometri percorsi, assegnando un tetto massimo di percorrenza).