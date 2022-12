McMurtry Spéirling: più rapida di una F1

La sportiva monoposto McMurtry Spéirling ha ottenuto performance di primo piano durante dei test di accelerazione che si sono tenuti a Silverstone con il giornalista Mat Watson, volto del canale YouTube di carwows, al volante.

Dopo un primo tentativo presso il Millbrook Proving Ground, in condizioni umide che ne hanno pregiudicato l'esito finale, è stato organizzato un secondo appuntamento a Silverstone. Così, il rettilineo dell'hangar è stato reso idoneo allo scopo tramite un asciugatore.

In questo modo, l'elettrica monoposto McMurtry Spéirling con tanto di sistema a ventola per rimanere incollata all'asfalto, con una potenza di circa 1000 CV rapportata ad un peso di 1000 kg, ha coperto lo 0-60 mph (0-96 km/h) in 1,40 secondi ed il quarto di miglio (400 m) in 7,97 secondi.

Per cui, ha battuto sia la Bugatti Chiron che una F1 del 2011 che, in un video sul canale YouTube carwows, hanno fermato il cronometro, rispettivamente, in 9,2 e 9,6 secondi.

La vettura in questione, dotata della sola trazione posteriore e con una downforce di ben 2000 kg, si annuncia coinvolgente anche nella guida pura, oltre che particolarmente rapida in accelerazione.