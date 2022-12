In primavera torna in scena l'Automotive Dealer Day

Tornerà in scena il 16 maggio 2023 con la sua ventunesima edizione, l'Automotive Dealer Day, con l'appuntamento internazionale indipendente dal titolo Mobility Leaders. Per tre giorni, all'interno del Centro Congressi di Veronafiere, i protagonisti del settore automotive si confronteranno sui cambiamenti che stanno coinvolgendo il sistema della mobilità, tra incontri, tavole rotonde e occasioni di approfondimento.

"L'intero comparto industriale, del quale ci occupiamo da oltre vent'anni - ha commentato Alessandro Dal Bon, vice president dealer & industry solutions, board member di Quintegia - sta creando una connessione sempre più profonda con il tema concreto della mobilità. Ciò significa l'esplorazione di un territorio più ampio, la messa in atto di soluzioni differenti, il ripensamento di una strategia che preveda altri modelli, uno sviluppo nel medio e lungo periodo che possano rispondere alle esigenze della collettività e al consolidamento e alla crescita del business".

Oltre al retail, i contenuti si concentreranno su innovazione, elettrificazione, infrastrutture e sostenibilità economica e ambientale. L'evento sarà strutturato su diversi piani, a partire dall'aggiornamento, dagli incontri e dalle attività di networking.

Dopo i risultati ottenuti durante l'edizione 2022, si rinnovalo spazio dedicato all'innovazione, con un'area fisica all'interno della quale le nuove realtà, che si affacciano al mondo automotive, potranno proporre la propria idea. La startup migliore in termini di innovazione, potenzialità di business e capacità di rivoluzione dei paradigmi di funzionamento nel mercato di riferimento, otterrà il riconoscimento dello Startup Generation Award.