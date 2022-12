All'asta il super Ford Bronco di Gilles Villeneuve

Non è un modello qualunque, quello di Ford Bronco degli anni settanta messo all'asta in questi giorni da Aguttes. L'esemplare speciale è infatti quello appartenuto al leggendario pilota Gilles Villeneuve che, leggenda vuole, avrebbe messo lui stesso le mani sotto al cofano per elaborare il fuoristrada a suo piacere.

L'esemplare di Bronco, del 1976, è stato acquistato nuovo da Villeneuve e utilizzato dal pilota per tutta la sua vita, ancor breve, vita, prima del fatale incidente dell'8 maggio 1982.

Numerose le modifiche effettuate rispetto alla versione originale.

Il modello porta come numero di telaio U15GLB09627 ed è stato utilizzatato dal campione principalmente quando risiedeva nel Principato di Monaco, quindi a ridosso delle strade anche impervie delle Alpi Francesi. In particolare, il motore V8 di 4,9 litri è stato elaborato per aumentare la potenza rispetto ai 125 cavalli di serie.

Il Bronco di Villeneuve dispone poi di un doppio serbatoio e di un cambio speciale e firmato Doug Nash, anch'esso pilota e poi specializzato in tuning. Spiccano anche i sedili sportivi Recaro e il volante a tre razze. Modificato anche il contagiri, come gli pneumatici tassellati e i cerchi bianchi.

L'insolito Bronco è stato messo in vendita da Aguttes il 14 dicembre con una base d'asta di 80.000 euro, destinata ad alzarsi.