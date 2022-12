Raggiunta quota 250.000 Nissan Leaf prodotte

Raggiunta quota 250.000 unità prodotte per Nissan Leaf. Nello stabilimento della casa giapponese di Sunderland, è stato infatti prodotto l'esemplare che ha permesso di raggiungere il ragguardevole numero di unità uscite dalla linea di produzione. Proprio per celebrare questo traguardo una Leaf con tecnologia V2X (o V2X-Mas Tree) illumina un albero di Natale alto dieci metri, con tanto di renne al suo fianco.

La tecnologia vehicle-to-grid di Nissan Leaf (detta anche vehicle-to-building o vehicle-to-everything) trasforma gli EV in veri e propri hub energetici su quattro ruote, integrati nella rete elettrica. I clienti possono immagazzinare energia nella batteria del veicolo per poi alimentare la propria abitazione o, come in questo caso, il proprio albero di Natale.

"Con la produzione del 250 millesimo esemplare di Nissan Leaf - ha commentato Alan Johnson, Vice President Manufacturing presso lo stabilimento Nissan di Sunderland - abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, che dimostra l'esperienza nella produzione di veicoli elettrici maturata nel nostro stabilimento negli ultimi dieci anni. Quest'anno la produzione dello stabilimento di Sunderland è stata completamente elettrificata.

Oltre a Leaf, la prima vettura elettrica per il mercato di massa, da quest'anno si aggiungono anche Qashqai con il sistema e-Power e Juke con un avanzato motore ibrido. Illuminare l'albero di Natale con Leaf è il modo migliore per concludere il 2022".

Sunderland rientra nel piano di investimenti da un milione di sterline annunciato nel 2021 e denominato EV36Zero, ovvero un ecosistema di produzione che riunisce veicoli elettrici, energia rinnovabile e produzione di batterie. Questo nuovo modello per la produzione automobilistica a zero emissioni, contribuisce all'obiettivo Nissan di neutralità totale dal carbonio durante l'intero ciclo di vita dei prodotti.