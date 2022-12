Mercedes celebra Avatar: La Via dell'Acqua

Presso La Lanterna di Fuksas, nel cuore della Capitale, Mercedes-Benz Italia ha celebrato il nuovo lavoro del regista James Cameron, "Avatar: La Via dell'Acqua", accogliendo gli ospiti nello spazio di Via Tomacelli con un coinvolgente percorso esperienziale tra luci e proiezioni originali, allestimenti onirici e scenari ispirati al mondo di Pandora.

Nel contesto, è stata esposta la nuova Eqs Suv in anteprima italiana, vettura ad impatto zero portabandiera delle scelte sostenibili della gamma Mercedes-Eq.

La collaborazione tra Mercedes-Benz ed Avatar, inoltre, ha portato alla realizzazione del concept Vision Avtr, che consente un'interazione completamente nuova tra uomo, macchina e natura.

Presenta materiali sostenibili, come la pelle vegana dinamica, delle batterie organiche e compostabili, e 33 alette bioniche sul retro per comunicare con il mondo esterno. Nel suo abitacolo un elemento multifunzionale prende il posto del volante, e riconosce i passeggeri dalla loro frequenza cardiaca quando appoggiano la mano sul comando.

"Il messaggio lanciato attraverso il film Avatar - ha dichiarato Radek Jelinek, presidente e Ceo di Mercedes-Benz Italia - è anche il cuore dell'ethos Mercedes e degli obiettivi fissati nella nostra strategia 'Ambition 2039'". Il mondo dell'automotive è sempre più proiettato verso una produzione rispettosa dell'ambiente. Per cui Jelinek ha affermato che "è necessario trovare un equilibrio tra interessi ambientali, economici e sociali, prendendo come riferimento e ispirazione i criteri ESG nel perseguire una strategia commerciale sostenibile, nel significato più ampio del termine".