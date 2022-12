Madrid valuta restrizioni a sconti su carburanti

Il governo spagnolo sta valutando di "mantenere" nel 2023 uno sconto sui carburanti da 20 centesimi al litro, attualmente generalizzato, solo "per i settori in cui sia necessario": lo ha affermato la vicepremier e ministra dell'Economia, Nadia Calviño, in un'intervista alla radio catalana Rac1. Calviño ha aggiunto che l'esecutivo sta riflettendo su tutto "un pacchetto" di misure anti-inflazione attivate nel 2022, per valutare quale mantenere in vigore l'anno prossimo. Inoltre, ha aggiunto la vicepremier, si stanno elaborando provvedimenti per limitare "l'aumento dei prezzi degli alimenti".