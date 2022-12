I primi 110 anni dell'utilitaria Opel 5/12 HP

La Opel 5/12 HP ha compiuto i suoi primi 110 anni. Il modello è uno dei primi esempi di automobile pensata per tutte le tasche che la casa automobilistica tedesca commercializzò, esattamente nel 1912.



Con numeri che parlavano di una lunghezza di meno di tre metri e mezzo, la 5/12 HP era equipaggiata con un motore 4 cilindri in linea di 1.261 cc e 12 CV a 1.800 giri/minuto, che le consentiva di superare i 50 km/h. Il motore era un monoblocco impiegato da Opel su un modello della gamma piccola alla quale aveva generalmente dedicato propulsori monocilindrici, bicilindrici o comunque biblocco.

La pubblicità Opel dell'epoca presentava la 5/12 HP, il modello più piccolo della gamma, ovvero un'utilitaria, come la "macchina del popolo che fa tutto il ragionevole che le si chiede: abbastanza veloce, sicura nella guida, molto comoda".

"Ha prezzi d'acquisto e di manutenzione - continuava la pubblicità - convenienti, consumi contenuti, pochissima usura dei pneumatici, riparazioni e spese di gestione modeste".

Al successo commerciale della Opel 5/12 HP contribuì anche un prezzo molto concorrenziale, compreso tra i 4.000 ed i 5.200 marchi, ovvero un quarto circa di una più grande Opel 28/70 HP che costava attorno ai 15-17.000 marchi. Tra le caratteristiche del modello, quella per cui nella stagione estiva era necessario bagnare le ruote in legno anche prima di affrontare un breve percorso, altrimenti queste avrebbero probabilmente emesso prima un cigolio, per poi andare in pezzi a causa della naturale propensione del materiale impiegato a ritirarsi in presenza di un clima secco e poi riprendere le sue dimensioni naturali con l'umidità.