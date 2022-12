Al via il Campus delle Professioni e Qualifiche con Renault

Al via le attività del Campus delle Professioni e Qualifiche nello stabilimento Renault di Flins. La struttura è stata inaugurata da Roland Lescure, Ministro dell'Industria francese, Charline Avenel, Rettrice dell'Accademia di Versailles, Valérie Pécresse, Presidente della Regione Ile-de-France, Alain Bui, Presidente dell'Università di Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines e Luc Chatel, Presidente della Plateforme Automobile, insieme a Jean-Dominique Senard, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renault.

Il campus, denominato Industrie Circolari della Mobilità (ICM), ha ricevuto l'onorificenza ministeriale Campus d'Eccellenza per un periodo di 5 anni, segno di riconoscimento della qualità delle iniziative intraprese per consolidare i legami tra il mondo dell'istruzione e quello dell'economia.

Grazie ad una rete di partner accademici e industriali, il campus svilupperà un'offerta formativa per 8.000 studenti e operatori professionali, entro il 2027, in professioni connesse ai settori della mobilità e all'economia circolare, nel cuore della ReFactory Renault di Flins, e potrà contare su finanziamenti per 19 milioni di euro in cinque anni.

Il campus ICM si svilupperà su un'area di 8.000 metri quadrati aperta ad alunni, studenti e operatori professionali che desiderano formarsi alle nuove professioni della mobilità.

La struttura è stata progettata per sostenere la trasformazione del sito Renault di Flins nell'ambito del progetto ReFactory ma è anche aperto al mondo esterno, con contenuti formativi ed esperienze di apprendimento innovative, che favoriscono la transizione dalle professioni dell'economia lineare a quelle dell'economia circolare.