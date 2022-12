Scania a Napoli con la nuova sede di Diesel Tecnica

Inaugurata a Napoli la nuova sede della concessionaria Scania Diesel Tecnica. La nuova sede partenopea va ad incrementare i punti di vendita e assistenza nella Campania, già attivi a Fisciano e Atena Lucana.

La concessionaria, che conta circa 4000 metri quadri, è composta da ampi uffici pensati per l'accoglienza e la consulenza e da un vasto spazio in cui si articola l'officina.

Lo Standard Operativo Scania stabilisce i criteri su ciò che ci si aspetta dal dealer al momento della fornitura di servizi, ovunque il cliente si trovi.

Per il dodicesimo anno consecutivo, Scania ha conferito a Diesel Tecnica il premio per il miglior grado di soddisfazione dei clienti. In particolare, nel corso del 2021, 60 tecnici specializzati hanno soddisfatto oltre 9.000 richieste di assistenza a veicoli in officina, garantendo servizi su misura per ogni cliente.

"Per Scania - ha commentato Stefano Fedel, Executive Vice President Sales and Marketing di Scania Group - offrire una soluzione di trasporto significa proporre al cliente un veicolo su misura e un servizio che possa garantirgli nel tempo l'efficienza e l'affidabilità di cui ha bisogno. Scania nel corso del 2022 è stata una delle poche case a destinare componenti che scarseggiavano come, ad esempio, le centraline, alle officine anziché alla produzione. Un'iniziativa che conferma quanto l'azienda privilegi il service".