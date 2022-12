Nuova partnership tra Horizon e Gruppo Serratore

Una collaborazione tra Horizon Automotive e il Gruppo Serratore, è stata firmata nei giorni scorsi. La concessionaria si è occupata dei marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Lancia, Citroen, DS, Peugeot, Peugeot Professional, MG, Opel, Dr e vanta una lunga esperienza nell' automotive, così come diverse sedi nel comasco e lecchese (Albavilla, Albese con Cassano, Cantù, Erba, Grandate, Lecco e Pescate).

La partnership tra le due realtà rappresenta un ulteriore tassello che va a consolidare la strategia di Horizon Automotive, con l'obiettivo di diventare sempre più capillare in Italia. Sul sito di Horizon è ora possibile geolocalizzare la ricerca della propria auto anche nelle province di Como e Lecco, con il vantaggio di trovare molti veicoli in pronta consegna e in test drive. Basterà poi recarsi nel nuovo Horizon Store di Como (Albese con Cassano), presso la sede principale del Gruppo Serratore, per parlare con un consulente Horizon, provare il veicolo e iniziare il noleggio.

Arrivano così a sette i Mobility Store di Horizon Automotive, con tredici dealer partner più quattro dealer soci tra i più importanti gruppi di dealer italiani, che garantiscono la copertura diretta in 11 regioni. La nuova partnership permette ad Horizon di consolidare ed espandere la propria presenza e il proprio portafoglio di marchi. "Grazie alla partnership con il Gruppo Serratore - ha dichiarato Matteo Sarnataro, Head of Marketplace del Gruppo Horizon Automotive - possiamo raggiungere un territorio chiave per lo sviluppo del noleggio a lungo termine, potendo contare su un partner di grande valore".