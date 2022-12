Cupra: la UrbanRebel correrà nel mondo virtuale

Per vedere la variante stradale bisognerà attendere il 2025, intanto la Cupra UrbanRebel Racing Concept potrà essere utilizzata in anteprima su Forza Horizon 5 di Xbox Game Studios e Playground Games.

Antonino Labate, global director of strategy business development & operations di Cupra, ha dichiarato: "I fan avranno la possibilità di mettersi al volante di questa vettura prima di chiunque altro"! La vettura entrerà nel novero di quelle disponibili per i giocatori durante le Horizon Holidays series, e potrà essere sbloccata gratuitamente nella sezione "Gifts" del Message Centre dal 5 gennaio 2023. Rappresenta la seconda Cupra disponibile nel videogioco dopo la Tavascan XE introdotta l'estate scorsa.

La nuova protagonista di uno dei videogiochi più iconici sfoggia una livrea cangiante che cambia con la luce adattandosi al movimento, e mette in mostra un grande spoiler con luci integrate che richiama le auto da gara del mondo virtuale di Forza Horizon 5.

Parlando di numeri, la Cupra UrbanRebel Racing Concept eroga 340 CV, con una potenza di picco di 435 CV, per scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi.