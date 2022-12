Tesla, nel Maryland una Model 3 distrutta a morsi da pitbull

Già da qualche anno Tesla ha introdotto il Dog Mode, cioè un software che garantisce il benessere dei cani lasciati in auto. Lo fa sorvegliando il funzionamento da fermo il climatizzatore e mostrando attraverso il display la temperatura anche all'esterno. Per non spaventare i passanti informa anche che gli amici a quattro zampe sono stati volontariamente lasciati in vettura e che sono sotto controllo.

Un tipo di attenzione che piace evidentemente ai clienti Tesla ma di cui, probabilmente, nessun cane è al corrente. Questo perchè diversi episodi parlano del brutto rapporto che alcuni quadrupedi hanno proprio con le auto elettriche di Elon Musk. Era già successo a Long Island (Usa) che un pastore tedesco di 11 mesi, lasciato solo a bordo per qualche minuto, avesse distrutto a morsi una parte dell'arredamento interno di Tesla Model 3 Performance. Ma ciò che è occorso alla proprietaria di una Model 3 che vive nella contea di Prince George nello Stato del Maryland, negli Stati Uniti, è davvero inimmaginabile.

Lo descrive con dettagli degni di un film del terrore il video che è stato postato dalla malcapitata automobilista sul TikTok (ha già superato i 17 milioni di visualizzazioni). Un pitbull, fuori dal controllo del suo padrone, inizia a mordere (mentre la Model 3 è ferma) l'auto, non è possibile capire se per giocare o altro.

Sembra piuttosto aggressivo e nonostante questo la donna al volante apre il finestrino. A questo punto il cane si alza su due zampe, abbaia, e poi tira con i denti la guarnizione di gomma del finestrino, strappandola.

Il pitbull passa poi ad attaccare i parafanghi e le porte danneggiando con i denti e gli artigli la Tesla, gravemente graffiata su tutti i lati. Successivamente, un altro video che non stato diffuso su larga scala mostra l'arrivo della polizia chiamata dalla donna - che piange inorridita - e l'intervento di un agente che sembra impugnare una pistola stordente.