Scuole e campagne sensibilizzazione nel 2022 di Aci Chieti

L'Automobile Club provinciale di Chieti in conclusione di anno riepiloga con una nota tutte le attività svolte nel corso del 2022 nel campo dell'educazione e della sicurezza stradale.

Con l'attenuazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, finalmente è potuta rientrare negli Istituti scolastici. A gennaio ha incontrato un centinaio di ragazzi del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Lanciano per parlare di "Utenti vulnerabili della strada: pedoni e ciclisti" e di "Nuove tecnologie alla guida". Invece, presso la Scuola Media "Mezzanotte" di Chieti, a marzo, ha concluso il ciclo di lezioni sulla bicicletta e sui nuovi strumenti di "Micromobilità sostenibile", come e-bike e monopattini elettrici, con l'allestimento di un apposito circuito didattico all'aperto. La stessa iniziativa è stata riproposta a giugno nel piazzale annesso all'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele.

Inoltre sono state tenute lezioni "2 ruote sicure" a maggio presso la Scuola Media "Antonelli" di Chieti per quasi 200 ragazzi, mentre di "TrasportAci Sicuri" per l'uso corretto del seggiolino in auto e di "A passo sicuro" per affrontare con maggior tranquillità gli attraversamenti pedonali AC Chieti ha parlato con una settantina di bambini della Scuola Primaria "Piana La Fara" di Atessa, che insieme ai quelli della Scuola Primaria "Martella" di Vasto hanno partecipato anche a "Disegna la tua strada sicura", in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, in occasione della "Giornata Europea per la Sicurezza Stradale".

Sul tema della sicurezza stradale, AC Chieti ha sostenuto tutte le campagne patrocinate da ACI e ha diffuso i contenuti dei video di sensibilizzazione e promozione della cultura della sicurezza stradale in occasione della "Giornata Mondiale e Nazionale in memoria delle Vittime della Strada" (20 novembre) e della "Giornata internazionale delle persone con disabilità" (3 dicembre).

Per concludere ACI Chieti, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, ha dato la possibilità a oltre cento ragazzi, neopatentati presso le autoscuole "ACI-Ready2Go", di partecipare gratuitamente ai corsi di Guida Sicura presso il centro ACI-SARA di Vallelunga, uno dei più moderni ed attrezzati in Europa.