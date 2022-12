Benzina: ancora tagli, giù prezzi verde e diesel

Ancora ritocchi al ribasso sui prezzi dei carburanti. Con le quotazioni internazionali anche ieri in salita su benzina e diesel, si registrano nuovi tagli sui prezzi raccomandati sulla rete italiana. A muoversi sono Tamoil e Q8 con -3 cent/litro su benzina e diesel. Prosegue di conseguenza la fase discendente dei prezzi alla pompa.

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self cala a 1,685 euro/litro (1,699 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,666 e 1,702 euro/litro (no logo 1,689). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,752 euro/litro (contro 1,767), con le compagnie tra 1,732 e 1,769 euro/litro (no logo 1,753).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato arretra a 1,835 euro/litro (1,850 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,764 e 1,885 euro/litro (no logo 1,744). La media del diesel servito è 1,902 euro/litro (contro 1,919), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,829 e 1,956 euro/litro (no logo 1,808).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,777 a 0,791 euro/litro (no logo 0,762). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,314 e 2,496 (no logo 2,465).