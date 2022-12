400 espositori all'Open Day di 'Auto e moto d'epoca'

Sono stati 400 gli espositori italiani e stranieri che hanno partecipato all''Open Day' organizzato nel quartiere fieristico bolognese, per presentare il salone 'Auto e Moto d'Epoca' giunto alla sua 40/a edizione e che si terrà per la prima volta sotto le Due Torri al 26 al 29 ottobre 2023. La giornata è stata l'occasione per mostrare ai protagonisti del settore gli spazi, i settori, gli aspetti organizzativi, i responsabili e le nuove possibilità di collaborazione offerte dal nuovo polo espositivo.

"Siamo rimasti molto colpiti dall'entusiasmo delle aziende che hanno partecipato - spiega in una nota Mario Carlo Baccaglini, patron di 'Auto e Moto d'Epoca' -: la voglia di fare e le nuove proposte di BolognaFiere hanno sicuramente colpito e stimolato la creatività dei nostri espositori, anche di chi non aveva ancora partecipato. Credo che Bologna sia l'ambiente ideale per 'Auto e Moto d'Epoca', un luogo stimolante con nuove idee, condivisione e intraprendenza. Questo - conclude - ci fa sicuramente ben sperare per l'edizione 2023. Noi siamo pronti".

"Siamo felici ed orgogliosi di accogliere 'Auto e Moto d'Epoca' nel nostro quartiere fieristico - puntualizza il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone - corteggiavamo da tempo questa bellissima manifestazione e la nostra sfida è renderla ancora più affascinante e qualificata, grazie al nostro spazio espositivo esteso e completo di servizi all'avanguardia. Non c'è collocazione migliore di Bologna, cuore della Motor Valley - chiosa - per una fiera della motoristica così iconica e conosciuta, per questo siamo certi che il successo verrà confermato e accresciuto nelle prossime edizioni".