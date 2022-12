Per benzina e gasolio prezzo in aumento la settimana scorsa

Prezzi in aumento per benzina e gasolio in modalità self service nella settimana dal 5 all'11 dicembre mentre è sceso il costo del gasolio per riscaldamento.

Secondo la rilevazione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, la verde si è attestata a 1,701 euro al litro (+12,15 centesimi con una variazione dello 0,72%) mentre il gasolio auto è salito a 1,770 euro (+5,4 centesimi con un aumento dello 0,31%).

Il gasolio per riscaldamento la settimana scorsa è costato in media 1,606 euro (91,12 centesimi in meno rispetto alla settimana precedente con una variazione di -5,37%). "La riduzione dello sconto delle accise deciso dal Governo Meloni per fortuna ha prodotto solo in parte i suoi effetti. Nella prima settimana utile di rilevazione, i prezzi salgono rispetto agli ultimi dati di novembre di 4,2 cent per la benzina e di 2,2 cent per il gasolio, molto meno dei 12,2 cent teorici previsti per via del taglio delle accise di 10 cent. Questo grazie al fatto che i prezzi dei carburanti stavano precipitando per fattori internazionali, come le misure anti-Covid della Cina e la paura dei mercati per la crescita economica di quel paese. Ora, però, si rischiano preoccupanti aumenti, sia per la fine della politica zero-Covid della Cina sia per l'entrata in vigore delle misure contro il petrolio russo". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Da quando è iniziata la guerra, nonostante lo sconto tuttora vigente, pari a 18,3 cent contro i 30,5 precedenti, un litro di benzina costa ora quasi 15 cent in meno, con una flessione dell'8%, pari a un risparmio di 7 euro e 42 per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio resta addirittura a livelli superiori a quelli pre-conflitto del 21 febbraio 2022, quasi 5 cent al litro, +2,8%, pari a 2 euro e 39 cent a rifornimento" prosegue Dona. "Rispetto all'inizio dell'anno, la benzina è scesa di un tenue 1%, pari a 90 cent per un pieno, il gasolio invece è persino maggiore dell'11,7%, oltre 18 cent al litro, 9 euro e 24 cent a rifornimento" conclude Dona.