Neopatentati Aci Ready2go a corso guida sicura

Anche quest'anno Automobile Club Parma ha regalato ai suoi neopatentati e delle due autoscuole Aci Ready2go della provincia un corso teorico-pratico presso il centro di guida sicura Aci Sara di Lainate, lì dove un tempo si testavano le nuove Alfa Romeo appena sfornate dalla casa costruttrice. I nuovi conducenti vengono preparati alle condizioni di guida più estreme: frenate di emergenza, sbandate e slalom, il tutto su resine che simulano un coefficiente di aderenza simile a quello di una strada ghiacciata.

Ad attendere i ragazzi c'erano le istruttrici di Aci Vallelunga, che hanno prima preparato gli allievi con una lezione teorica e poi li hanno condotti sul circuito per le prove pratiche.

La giornata di guida sicura completa la metodologia di insegnamento Ready2go, messa a punto da Aci, che prevede la formazione tramite un protocollo definito che non termina col conseguimento della patente, ma accompagna i conducenti che lo desiderano ad affrontare in sicurezza le prime uscite su strada.

"Giornata fantastica, ci e' stata data l'opportunita' di guidare un mezzo ad alte prestazioni in condizioni estreme ma in tutta sicurezza", racconta Alice, 19 anni, patentata a luglio 2022.

A tutti i propri iscritti all'autoscuola Aci regala inoltre la sua tessera Club Ready2go, che permette di ricevere gratuitamente un soccorso stradale in tutta italia per qualsiasi veicolo sul quale il socio si trovi, anche non da guidatore.

Inoltre la tessera include un corso per il recupero dei punti della patente, nel caso si rendesse necessario.