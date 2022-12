In vendita il van da corsa Peugeot 806 Procar

E' tornata sul mercato dell'usato da collezione il van da corsa Peugeot 806 Procar. Messo in vendita questa volta da Aguttes che ha aperto un'asta partita dalla base di 35000 euro, l'esemplare è quello che Peugeot, già impegnata negli anni Ottanta in alcuni rally con la sua 504 pick-up, progettò per la 24 Ore di Spa del 1995.



La 806, nella sua versione standard, era nata da una joint-venture tra PSA e Fiat ed era prodotta negli stabilimenti francesi Sevel insieme a Fiat Ulysse, Lancia Zeta e Citroën Evasion. La monovolume si attesto tra le più vendute in Europa ma tutto era tranne che una vettura da corsa.

A dispetto della sua vocazione familiare e tranquilla, Peugeot decise di prepararla pr le competizioni, spogliando completamente la vettura negli interni, sostituendo il sedile del guidatore con uno sportivo e montando roll-bar ovunque per aumentare la rigidità del telaio. Non furono però sostituite le portiere scorrevoli, mentre il motore 2.0 litri da 147 CV di serie fu soppiantato dal propulsore della 405 Super Touring, capace di erogare 260 CV.

La 806 Procar, pur ottenendo buoni risultati in qualifica, dove fece segnare il dodicesimo tempo, terzo nella classe di appartenenza, i problemi ai freni ne smorzarono l'avanzata in gara, insieme ad un guasto al motore che alla fine costrinse al ritirò, alla nona ora della gara e quando la 806 era quinta nella sua classe.