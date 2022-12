Corvette E-Ray svelata per errore del configuratore

La Corvette E-Ray, la variante ibrida dell'ultima generazione della sportiva a stelle e strisce, sarebbe stata inavvertitamente mostrata in rete per un errore sul configuratore online.

A riportare la notizia, corredata da numerosi screenshots, è stato un membro del MidEngineCorvetteForum che si è imbattuto nel MY2024.

La versione ibrida, che dovrebbe debuttare dalla prossima estate, stando alle immagini prese in prestito dal configuratore, si riconosce dai 4 scarichi e porta in dote 3 nuove livree, tra cui una verde disponibile anche sulla Chevrolet Trax. Questo porterebbe a pensare che ci sia stata una reale fuga di immagini, e che non si tratti di un esercizio grafico ben riuscito. La casa costruttrice, interpellata dal forum, avrebbe annunciato come l'estate sia arrivata in anticipo per alcuni fan della Corvette.

Tornando alla vettura, non si nota la presenza di uno sportellino per la ricarica, per cui potrebbe non essere plug-in, ma su questo aspetto si attendono conferme o smentite.