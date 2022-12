Bugatti EB 110 SS da record in vendita in Usa

Un prototipo della Bugatti EB110 Super Sport del 1993 è in vendita presso la concessionaria Fort Lauderdale Collection South, in Florida. Si tratta di una variante della vettura che ha riportato in auge il brand francese grazie all'operato di Romano Artioli.



L'EB110 Super Sport è spinta da un poderoso V12 da 3,5 litri sovralimentato capace di erogare 612 CV, che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, e di raggiungere la velocità massima di 350 km/h. Numeri che fecero scalpore al momento del suo debutto.

Di queste supercar ne furono costruite solamente 36, e l'esemplare in vendita, con 3393 km all'attivo, identificato dal numero di motore 0026, è quello che ha battuto il record di velocità di 341 km/h.

La livrea grigio metallic combinata con gli interni navy rappresentano un accostamento di colori equilibrato ed elegante.

Grazie ad una costante manutenzione, compreso un recente tagliando da parte di B engineering, questo prototipo di EB 110 Super Sport è stato conservato con grande cura.