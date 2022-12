Women's World Car of the Year, la giuria ora è a quota 61

Due nuove giornaliste dell'automotive, provenienti da Francia e Turchia, si sono unite all'elenco delle giurate del Women's World Car of the Year, l'unico premio automobilistico al mondo in cui le valutazioni arrivano esclusivamente da donne professioniste ed esperte del settore.

Con l'arrivo di Marie Lizak dalla Francia e Ayça Cizer dalla Turchia, il Women's World Car of the Year ha ora 61 giudici provenienti da 44 Paesi, allargando ulteriormente l'orizzonte di valutazione e di ricaduta di questo importante premio.

La francese Marie Lizak ha creato il suo sito web automobilistico Une Fille au Volant dieci anni fa. Attualmente pubblica i suo articoli nel settore automobilistico su vari media ed è seguita da migliaia di persone sui suoi social network.

Più lunga invece l'esperienza nell'automobilismo della turca Ayça Cizer, che lavora nel settore dal 2007. Attualmente produce contenuti relativi al settore automobilistico utilizzando i canali digitali sotto la testata Ayça'nÕn ArabalarÕ.

"Mi sono resa conto che i contenuti automobilistici erano per lo più scritti in un linguaggio molto tecnico - ha dichiarato recentemente Ayça Cizer - volevo dare l'esempio alle donne in questo campo e riunire quella che è la stragrande maggioranza delle persone interessate al mondo automobilistico utilizzando un linguaggio molto più semplice e chiaro".