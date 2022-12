Unrae presenta alla Luiss Business School analisi dati mercato auto

L’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri in Italia (Unrae) presenterà a Roma domani 13 dicembre alle ore 11 l’analisi dei dati annuali sul mercato dell’auto con le prospettive per il 2023 e le proposte dell’Unrae per affrontare la transizione energetica. Nell’occasione verrà presentato anche il primo Osservatorio Auto e Mobilità realizzato da Luiss Business School e CARe UniMarconi, di cui Unrae è partner. All’evento che si svolgerà nella sala Carlo Azeglio Ciampi della prestigiosa Villa Blanc - Luiss Business School - in via Nomentana 216, Roma parteciperanno Matteo Caroli, associate dean for internationalization e responsabile osservatori, Luiss Business School; Michele Crisci, presidente Unrae; Fabio Orecchini, direttore scientifico dell’osservatorio UniMarconi; Luca Pirolo, direttore scientifico osservatorio Luiss Business School e Andrea Cardinali, direttore generale Unrae. Suddiviso in due sessioni, fra le 11.00 e le 13.20 e tra le 14.30 e le 16.00, l’evento potrà essere seguito in streaming con libero accesso attraverso i siti https://unrae.it/ e https://www.ansa.it/. Interviste e approfondimenti in https://www.ansa.it/motori.