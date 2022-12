Ministro Salvini, necessario identificare monopattini

Identificare i monopattini elettrici che sono mezzi "di estrema pericolosità sia per la guida sia per chi cammina". E' la necessità espressa dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, secondo cui sarebbe "auspicabile identificare chi li guida".

In vista di una probabile revisione del Codice della strada, Salvini ha aggiunto che "il casco per chi guida a velocità sostenuta è assolutamente fondamentale". Così come sarebbe fondamentale anche "l'etilometro monouso obbligatorio a bordo così come a bordo sono previsti obbligatoriamente altri strumenti di sicurezza". A suo parere farsi l'autotest prima di mettersi alla guida sarebbe utile "per fermarsi fino a che sei in tempo".

"Già la settimana prossima con alcuni colleghi ministri - ha precisato Salvini - terremo riunioni del tavolo per aggiornare il Codice della strada che è vecchio di trent'anni e va aggiornato" anche alla luce delle nuove tecnologie e con un occhio particolare "all'abuso del telefonino che distrae ed è un enorme problema".