Guida senza casco, 85 multe Ps in 3 mesi a Catania

Sono stati oltre 85 negli ultimi tre mesi i centauri sanzionati a Catania dai carabinieri perché non indossavano il casco. I militari dell'Arma hanno elevato sanzioni per un importo complessivo superiore ai 7.000 euro e decurtato più di 500 punti patente di guida. Tra le persone multate un 16enne alla guida in piazza Europa uno scooter Honda SH 125 senza patente e senza casco. Durante la redazione del verbale è giunto sul posto il padre che, dopo averlo rimproverato, ha ringraziato i carabinieri per averlo sanzionato, consentendogli in questo modo di 'meditare' sulle proprie azioni.