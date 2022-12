Volvo apre a Stoccolma Tech Hub per sguardo al 2030

Con l'apertura del Tech Hub di Stoccolma il gruppo Volvo offre agli appassionati di mobilità green un vero e proprio sguardo verso il 2030. Il nuovo punto di sviluppo del brand scandinavo ha, infatti, uffici che evidenziano un focus su guida elettrica e riutilizzo dei materiali di recupero provenienti dalla demolizione dei veicoli.

Alcune sale, per esempio, sono arredate con sedie in plastica ricavate dai materiali utilizzati per i paraurti delle auto e lampade prodotti con parti di airbag.

Allestito su due piani, luogo di lavoro per oltre 700 tecnici e designer, il Tech Hub della capitale svedese si estende su 7.500 metri quadrati ed è situato nelle vicinanze del centralissimo Volvo Studio. Punta a diventare un luogo di incontro e sviluppo di idee tra i talenti della Casa di Goteborg e i numerosi delle tante start up hi-tech che hanno sede a Stoccolma. Grazie a due sale ricreative progettate per facilitare il "destressing", poi, si propone anche come luogo ricreativo per i dipendenti del brand Björn Annwall, deputy Ceo di Volvo, chiarisce: "Per accelerare la nostra transizione, stiamo reclutando centinaia di talenti in settori come l'ingegneria del software, la scienza dei dati e l'analisi, la gestione dei prodotti, il business online e lo sviluppo dell'esperienza del cliente. Molti di loro saranno di base presso il nostro nuovo hub tecnologico di Stoccolma".