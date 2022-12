Da Bologna il quarto "Raduno del Gran Freddo" di Aci

Si è svolto nel giorno dell'Immacolata il consueto appuntamento d'inverno organizzato da Automobile Club Bologna e riservato alle storiche. Ormai giunto alla quarta edizione, il "Raduno del Gran Freddo" è l'appuntamento che Automobile Club Bologna di anno in anno riconferma per incontrare i propri soci appassionati e proprietari di vetture d'epoca per l'ultimo appuntamento pre natalizio.

L'appuntamento di quest'anno ha visto una sostanziosa partecipazione. Nonostante le condizioni meteorologiche incerte, 19 equipaggi si sono ritrovati giovedì 8 dicembre nei locali della Concessionaria Lexus Bologna di San Lazzaro di Savena.

Tappa della giornata, il Santuario della Madonna di Lourdes di Campeggio (Monghidoro). Adiacente al Santuario è stato altresì possibile visitare il monumento ai caduti della guerra 1915-18.

Meta finale del raduno un agriturismo immerso nelle colline toscane di Badia di Moscheta.

"Automobile Club Bologna crede e da anni realizza con successo diversi eventi legati al mondo delle auto storiche con l'intento di contribuire alla valorizzazione della storia dell'automobilismo", afferma il presidente di Automobile Club Bologna, Federico Bendinelli. "È bellissimo - aggiunge - vedere tra i partecipanti a queste manifestazioni diverse generazioni di appassionati presenti. Genitori e figli, nonni con i propri nipoti, a riprova che quella per il mondo delle storiche è una passione che si tramanda e che affascina persone di tutte le età ".

Il calendario 2023 di Automobile Club Bologna degli eventi dedicati alle storiche prosegue domenica 7 maggio con "Ruote nella Storia" evento che fa parte del Circuito ACI Storico. A seguire il 15 ottobre tornerà dopo qualche anno di assenza il raduno "Borghi e Castelli". Il 2023 poi non potrà che concludersi l'8 dicembre proprio con il quinto appuntamento del Raduno del Gran Freddo.