Cupra: un team con Abt per vincere in Formula E

Dopo le sfide nei campionati Etcr ed Extreme E, Cupra debutta in Formula E con Abt nella stagione 2023, quella in cui correranno le monoposto di terza generazione, ancora più performanti nelle prestazioni ed a livello di rigenerazione della batteria.

Il team Abt Cupra sarà rappresentato nelle piste di tutto il mondo dai piloti Robin Frijns e Nico Müller, e si avvarrà della tecnologia Mahindra Racing per il propulsore elettrico.

Con questa nuova avventura sportiva, Cupra e Abt, che collaborano già nell'Extreme E, rinnovano l'interesse nell'offrire un volto nuovo ed elettrificato al mondo del motorsport. Non a caso sono due brand pionieri nelle corse ad impatto zero.

Nello specifico, Abt corre da tempo, e con successo, in Formula E, mentre Cupra ha iniziato la sua avventura nel motorsport sostenibile con lo sviluppo della e-Racer, la prima vettura per il campionato turismo completamente elettrica.

Wayne Griffiths, ceo di Cupra, ha spiegato che "questo è il momento giusto per fare un ulteriore passo avanti", prendendo parte alla più grande competizione automobilistica dedicata alle elettriche.