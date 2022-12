All'asta la Honda Civic Type R GT di Verstappen

Ancora sette giorni disponibili per partecipare all'asta che vede protagonista la Honda Civic Type R guidata guidata dal due volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen.

L'auto in questione è quella messa in vendita sul canale specializzato CataWiki e che sarà possibile oggetto di offerte, al rialzo, fino al 19 dicembre. Se la sportivissima Civiv ha raggiunto, ad oggi, la quota offerta di 22.000 euro, si pensa che i prossimi giorni saranno quelli che difiniranno il prezzo finale dell'auto, stimato attorno ai sessantamila euro. La vettura non è nuovo al mondo delle aste e solo nel dicembre dello scorso aveva cambiato proprietario nel corso di un evento di beneficienza firmato CarNext.

L'auto, del 2018 e sulla quale aveva messo le mani Verstappen, è della versione GT, lanciata nel 2017 e poi mantenuta anche nelle versioni del restyling presentato nel 2020 accanto alla Limited Edition. La Type R appartenuta al campione della Red Bull ha percorso 58.500 km, 400 dei quali nell'anno in cui è passata di mano.

A distinguere la speciale Civic, sulla plancia c'è anche la firma di Verstappen. Più che completa la dotazione che, oltre all'assetto corsaiolo, offre anche una dotazione completa che comprende il Cruise Control Adattivo, la frenata automatica d'emergenza e numerose altre funzioni utili in pista ma anche sulle comuni strade.

Sotto il cofano batte il potente motore 2.0 Vtec in grado di erogare 320 CV e 400 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h della Honda Civic Type R GT fa fermare il cronometro a 5,8 secondi.