Aci: "Dai Sassi ai Castelli", Ruote nella storia a Matera

Il 18 Dicembre 2022 si terrà una manifestazione promossa nel programma nazionale di ACI Storico che associa i Borghi più belli d'Italia alle manifestazioni di auto storiche. Lo comunica in una nota l'Automobile Club Matera, che invita tutti i possessori di auto d'epoca che desiderano utilizzare la propria vettura di interesse storico a partecipare. La manifestazione, inserita nel programma Ruote nella Storia ha come titolo "dai Sassi ai Castelli".

Il presidente dell'Automobile Club Matera Mario Rivelli prevede e spera in una partecipazione massiva di tutti gli appassionati non solo lucani. Queste manifestazioni, ha dichiarato Rivelli, "servono per tenere viva la cultura storica dell'automobilismo scoprendo e vivendo contemporaneamente i luoghi e le tradizioni dei nostri territori. L'invito a partecipare è per veri appassionati, per godere nel presente di quanto ci ha lasciato il passato, di quanto siamo stati capaci di conservare nel tempo un lascito dei nostri padri, in un contesto storico/culturale come i Sassi di Matera che sono la dimostrazione di quanto sia importante preservare, curare e manutentere monumenti storici e architettonici che hanno fatto e continuano a fare la storia".