A Courmayeur ha aperto le porte la Range Rover House

Jaguar Land Rover Italia è tornata anche quest'anno a Courmayeur come partner della località montana. Lo scorso fine settimana, la filiale italiana della casa britannica ha infatti aperto le porte della Range Rover House, per inaugurare la stagione invernale 2022-2023 e coinvolgere gli ospiti con un nuovo programma.

La partnership con il comune di Courmayeur, con Skyway e impianti Monte Bianco è stata rinnovata anche quest'anno e per meglio riflettere i codici del cosiddetto modern luxury del marchio, quest'anno lo Chalet de l'Ange a Courmayeur è stato completamente rivisitato per trasformarsi nella Range Rover House, tra lifestyle e design, con spazi caratterizzati da elementi di modernismo e materiali eco-sostenibili. Lo spazio sarà esclusivamente riservato ai clienti, che saranno coinvolti icon attività indoor ed outdoor, oltre a wine tasting, esclusivi test drive ed eventi organizzati in collaborazione con partner d'eccezione.

Non mancherà la presenza di personale a disposizione dei clienti per incontri dedicati ai prodotti della famiglia Range Rover, con focus sulle nuove Nuove Range Rover e Range Rover Sport. Molti i partner presenti nella Range Rover House, compresi quelli consolidati come Ferretti Group, Bellavista, Bang & Olufsen e Molteni&C|Dada che ha contribuito agli arredi. Se la Range Rover sarà protagonista a valle nella Range Rover House, la Defender lo sarà in quota con la Defender Lodge e con Defender Snow Park. Il team di Land Rover Experience Italia sarà presente per supportare le attività di test drive con lo Defender Snow Park pensato per regalare ai clienti esperienze di test drive on e off road. Dopo l'apertura del weekend dal 7 all'11 dicembre, la Range Rover House riaprirà dal 27 dicembre all'8 gennaio.