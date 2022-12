Al Mauto 6.500 visitatori nel ponte dell'Immacolata

Il Mauto (Museo Nazionale dell'Automobile) di Torino nei giorni del Ponte dell'Immacolata, da giovedì 8 dicembre a domenica 11 dicembre, ha contato 6.500 visitatori.

Continua a riscuotere un grande entusiasmo, riferisce il museo, la mostra The Golden Age of Rally, un viaggio nella storia di questa disciplina sportiva attraverso 19 iconici esemplari della Fondazione Gino Macaluso. Molto apprezzata anche la mostra Dna. I geni dell'automobile nell'industrial design realizzata in collaborazione con Adi Design Museum - Compasso d'Oro di Milano: un'esposizione che racconta il rapporto "design-car design" esponendo per la prima volta una selezione di opere dei massimi stilisti dell'automobile, quando hanno esplorato ambiti diversi.