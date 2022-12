Per consentire dei lavori di manutenzione della galleria 'Il Signorino' la statale 64 "Porrettana", in provincia di Pistoia, sarà chiuso un tratto della strada, dal km 9,8 al km 15,3, nelle notti del 12,13 e 14 dicembre, dalle 22 alle 6. Lo rende noto l'Anaa.

Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla strada comunale via Bolognese.