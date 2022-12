Napoli: controlli al Vasto, pioggia di multe stradali

Servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vasto, a Napoli, in particolare in via Nazionale, via Bari, sottopasso del Centro Direzionale e in piazza Santa Maria ad opera degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, personale della Polizia Locale - U.O.

Poggiorale - e personale dell'Anm, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Nel corso dell'attività sono state identificate 175 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, controllati 107 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 258 violazioni del codice della strada per inottemperanza alla regolamentazione dei centri abitati, divieto di fermata e di sosta dei veicoli, guida senza patente, mancata esibizione dei documenti di circolazione e mancata copertura assicurativa.