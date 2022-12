Il Museo Lamborghini si rinnova per i 60 anni del marchio

Novità in vista per il Museo delle Tecnologie di Automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese. Per il MUDETEC è infatti in programma una chiusura straordinaria dal 10 al 22 dicembre, che consentirà la realizzazione di una nuova esposizione molto speciale, dedicata al sessantesimo anniversario dell'azienda, fondata nel 1963.

Alla riapertura della struttura, prevista per il giorno 23 di dicembre, il Museo Automobili Lamborghini sfoggerà una veste completamente rinnovata e dedicata alle celebrazioni dell'anniversario che dureranno per tutto il 2023.

Durante il periodo natalizio, poi, il Museo Automobili Lamborghini rimarrà aperto per le visite dalle 9,30 alle 18, con ultimo ingresso alle ore 17, ad eccezione di alcune giornate come il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio.